video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 07:02 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين تدين مشاركة وفد علماء دين إندونيسى بمؤتمر العلاقات الإسرائيلية الأمريكية

الإثنين، 11 يونيو 2018 05:56 م
فلسطين تدين مشاركة وفد علماء دين إندونيسى بمؤتمر العلاقات الإسرائيلية الأمريكية وزير الخارجية الفلسطينى
أ ش أ
إضافة تعليق

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مشاركة وفد من علماء الدين الإندونيسيين من جمعية "نهضة العلماء" برئاسة الأمين العام للجمعية يحيى ستاكوف، فى مؤتمر العلاقات الإسرائيلية الأمريكية (AJC Global Forum) المنعقد فى القدس خلال الفترة ما بين 10 - 13 يونيو 2018.

كما أدانت الوزارة، فى بيان لها اليوم الاثنين ، مشاركة الوفد فى الاحتفالية التى ستقام على شرف زيارته للقدس فى برج قلعة القدس الواقع فى الجهة الشمالية الغربية للبلدة القديمة فى القدس المحتلة بمنتصف ليلة 14 يونيو 2018 فى انتهاكٍ صارخ للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت أن المشاركة فى هذه الفعاليات لهى ضربة لفلسطين والقدس وضربة فى الصميم لإندونيسيا باعتبارها أكبر بلد إسلامى فى العالم الذى احتضن القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامى حول فلسطين والقدس الشريف عام 2016 والمؤتمر الدولى حول القدس عام 2015.

وقالت إن مشاركة الوفد تتناقض مع مواقف الحكومة الإندونيسية والشعب الإندونيسى الصديق الذى عبّر ويعبر دوما عن موقفه الرافض للاحتلال وسياساته رابطا أى تطور أو تغير فى العلاقة بإنهاء إسرائيل لاحتلالها لكافة الأراضى الفلسطينية والعربية، وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأضافت "إن الجانب الفلسطينى يعتبر مشاركة ستاكوف مشاركة شخصية، ولن تؤثر على العلاقات الثنائية الفلسطينية الأندونيسية، وعلى موقف فلسطين وشعبها الذى يقدر ويحترم أندونيسيا والشعب الأندونيسى الصديق"، وشددت الوزارة، على أن "الجانب الفلسطينى يعتبر هذه الفعاليات ضمن جملة من حملات التضليل الإسرائيلية للظهور بوجه حضارى وثقافى يدعو إلى السلام والتقارب والحوار بين الأديان، فى الوقت الذى تمعن به إسرائيل يومياً، وعلى مدار عقود طويلة، فى انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب العربى الفلسطينى المسلم والمسيحى، ومقدساته فى القدس وسائر فلسطين، ناهيك عن إصرار دولة الاحتلال على اشتراطاتها بالاعتراف بها كدولة يهودية، الأمر الذى يعكس السياسات العنصرية والاستعمارية التى تصر إسرائيل على انتهاجها، والتى تتناقض تماما مع عناوين هذا الفعاليات"، وقالت "إن منطقتنا كانت وستبقى دوماً منارة للفكر والحضارة، ولم تعرف أى شكل من أشكال العنف الطائفى والدينى إلا منذ قيام الكيان الغاصب على أرض وأنقاض الشعب الفلسطينى".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فلسطين: تحويل إسرائيل القدس لثكنة عسكرية تأكيد جديد أنها فلسطينية بإمتياز

سفير الأردن بالكويت: دفعنا ومازلنا ندفع ثمن مواقفنا تجاه القدس

بلدية الاحتلال الإسرائيلى تصادر "بسطات الباعة" فى القدس وتحرر مخالفات مالية

اخبار عربية

الخارجية الفلسطينية

القدس المحتلة

المسجد الاقصى

الخارجية الاندونيسية

اخبار العرب

اخبار فلسطينى




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة