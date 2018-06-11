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غرق فلاح قفز فى البحر اليوسفى هربًا من شرطة تنفيذ الأحكام بملوى

الإثنين، 11 يونيو 2018 04:43 م
غرق فلاح قفز فى البحر اليوسفى هربًا من شرطة تنفيذ الأحكام بملوى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا
فريق المحافظات
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لقى فلاح مصرعه غرقُا، حينما ألقى بنفسه بداخل ترعة البحر اليوسفى، فى إحدى قرى مركز ملوى، بجنوب محافظة المنيا، فور رؤيته لسيارة تنفيذ الأحكام محاولًا الهرب، حيث أنه مطلوب ضبطه وإحضاره لصدور حكميين قضائيين واجبين النفاذ ضده فى وقائع تبديد.

 

وكان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائى، بمصرع "ا-ع" فلاح، مقيم بإحدى قرى غرب مركز ملوى غرقًا داخل ترعة البحر اليوسفى.

 

وانتقل المقدم عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع جنوب المحافظة، وتبين من التحريات الأولية، أن المتوفى القى نفسه بداخل ترعة البحر اليوسفى، فور رؤيته لسيارة مباحث تنفيذ الأحكام خشية إلقاء القبض عليه، وبالفحص تبين أنه مطلوب لتنفيذ حكمين واجبين النفاذ لمدة سنة وشهرين فى قضيتى تبديد.

 

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة، أفاد تقرير مفتش الصحة أنه لا توجد شبهة جنائية طبية فى وفاته، وتحرر محضرًا بالواقعة.

 


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