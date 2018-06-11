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ضبط 3 قطع سلاح و46 طلقة فى حملة أمنية بمركز القوصية

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:53 م
ضبط 3 قطع سلاح و46 طلقة فى حملة أمنية بمركز القوصية المتهمون بعد القبض عليهم
أسيوط - هيثم البدرى
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تمكنت مديرية أمن أسيوط فى إطار استراتيجية الوزارة وخطة المديرية الساعية لضبط ومكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة ضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والمتاجرين فيها، وكل ما يخل بالأمن العام من ضبط 3 قطع سلاح و46 طلقة نارية خلال حملة أمنية.  

وكان اللواء جمال شكر مساعد وزسر الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد تمكن إحدى الحملات الأمنية برئاسة اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، استهدفت قرية مير ـ دائرة مركز القوصية، وأسفرت جهودها عن ضبط "ش ا م  " 50 سنة مؤهل متوسط ومقيم مير ـ دائرة المركز، وبحوزته بندقية آلية و20 طلقة وبندقية خرطوش محلية الصنع، وضبط "  أ ع ا  " 18 سنة عامل ومقيم مير ـ دائرة المركز، وبحوزته طبنجة حلوان عيار 9 مم مطموسة الأرقام، و14 طلقة من ذات العيار، و2 خزينة، و" أ م م" 20 سنة عامل ومقيم مير ـ دائرة المركز، وبحوزته 12 طلقة خرطوش، وتم تحرير المحاضر اللازمة و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.


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