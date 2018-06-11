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الإثنين، 11 يونيو 2018 01:04 ص
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ضبط ١٠٧ قضايا تموينية فى حملة أمنية على المحلات والمخابز بأسيوط

الإثنين، 11 يونيو 2018 12:50 ص
ضبط ١٠٧ قضايا تموينية فى حملة أمنية على المحلات والمخابز بأسيوط لحوم فاسدة - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى
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تمكنت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع مديرية التموين من شن حملة أسفر عنها ضبط ١٠٧ قضايا تموينية، وأسفرت الحملة عن ضبط طن و٥٠٠ كيلو شيكارة كيماوى مدعم من قبل الدوله و100 شيكارة كيماوى منتهية الصلاحية.

 

كما تم ضبط ٣٦ كيلو لحوم مفرومة وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط ٢٨ كيلو من وراك فراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط 20 لتر بنزين 80 بازيد من السعر بمقدار 35 قرشا فى التر.

 

 وضبط مسئول محطة طاقة وذلك لقيامة ببيع بنزين 80 بعجز 300 سنتمتر مكعب فى صفيحة سعة 20 لتر، والقبض على شخص، وذلك لبيع علبة سجاير بازيد من السعر بمقدار 50 قرش.

 

وفى مجال قطاع المخابز والمحال العامة تم ضبط

 

 (8) قضايا عدم وجود لوحة مواعيد.

 

و (12) عدم نظافة أدوات الرغف والعجن.

 

و (5) عدم الإعلان عن الأسعار.

 

و (5) عدم حمل شهادة صحية.

 

و (10) إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن.

 

و (5) عدم وجود سجل الزيارات.

 

و (2) إدارة منشاة بدون ترخيص.

 

و (13) عدم تسليم بون صرف خبز.

 

و (4) عدم وجود ميزان حساس بالمخبز.

 

و (8) إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

 

و (7) توقف عن الإنتاج.

 

و (15) غلق مخبز فى أوقات العمل الرسمية.

 

و (6) عدم مزاولة النشاط تاجر تموينى.

 

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اقروا الوقائع واعترفوا بصحتها.

 

تم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة.

 

 

 

 

 

 


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