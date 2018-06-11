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الإثنين، 11 يونيو 2018 04:17 ص
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صور.. 175 ألف شخص يشكلون سلسلة بشرية للمطالبة باستقلال الباسك عن إسبانيا

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:47 ص
صور.. 175 ألف شخص يشكلون سلسلة بشرية للمطالبة باستقلال الباسك عن إسبانيا استقلال الباسك
(أ ف ب)
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شبك نحو 175 ألف شخص أياديهم لتشكيل سلسلة بشرية بطول 202 كلم فى منطقة الباسك فى إسبانيا للمطالبة بإجراء استفتاء على استقلال المنطقة الإسبانية الشمالية، بحسب ما أعلن المنظمون.

ورفع المشاركون أعلام إقليم الباسك خلال تشكيلهم سلسلة بشرية تمتد من منتجع سان سيباستيان الساحلى إلى فكتوريا عاصمة الإقليم، حيث مقر البرلمان المحلي، مرورا بمنطقة بلباو التى تشكل مركزا للأعمال.

ونظمت مجموعة "جورى أسكو داجو" (الأمر بيدك) الحدث الذى شارك فيه نحو 175 ألف شخص تطلب نقلهم نحو ألف حافلة.

وقال المتحدث باسم المجموعة انخل اوياربيدى فى معرض مخاطبته المناصرين فى فكتوريا حول تقرير مصير منطقة الباسك "لقد اثبتنا اننا نريد تقرير المستقبل السياسى لهذا البلد".

ودعمت اتحادات نقابية ومجموعات سياسية عدة مؤيدة للاستقلال المبادرة التى شاركت فيها شخصيات من "حزب الباسك القومي".

وقال رئيس برلمان إقليم الباسك باكارتشو تيخيريا إن هذه التظاهرة "تثبت اننا امام شعب نشط وحيوى يريد اتخاذ القرارات بطريقة ديمقراطية".

وفى 2014 و2015 نظمت المجموعة أنشطة مماثلة للمطالبة بإجراء استفتاء لتعزيز الحريات السياسية فى منطقة تتمتع بالفعل باستقلالية سياسية وثقافية كبيرتين بموجب الدستور الإسبانى على غرار كتالونيا والمقلب الأخر من جبال البيرينيه.

ويهدف الحدث إلى إظهار الدعم لكتالونيا التى سُجن العديد من قادتها المؤيدين للاستقلال أو فروا إلى خارج البلاد فى اعقاب الاستفتاء على الاستقلال الذى أجرى العام الماضى واعتبرته مدريد غير دستوري.

وتناور القوات المؤيدة للاستقلال فى منطقة الباسك من أجل التمتع بنفوذ اكبر بعد ان اعلنت منظمة ايتا الانفصالية فى 3 مايو حل نفسها.

وأوقعت منظمة أيتا التى تأسست فى 1959 إبان ديكتاتورية فرنشيسكو فرانكو، 829 قتيلا فى حملة اغتيالات واعتداءات بالقنابل فى إسبانيا وفرنسا، باسم استقلال "أوسكال هيريا"، إقليم الباسك الإسبانى والفرنسى ونافار.

 

       أطفال مشاركين في السلسلة

أطفال مشاركين في السلسلة

 

السلسلة البشرية
السلسلة البشرية

 

 

المسيرة فى الباسك الإسباني
المسيرة فى الباسك الإسباني

 

 

المطالبة باستقلال الباسك الإسبانية
المطالبة باستقلال الباسك الإسبانية

 

 

جانب من السلسلة
جانب من السلسلة

 

 

رجل يحمل علم الإقليم
رجل يحمل علم الإقليم

 

 

زوجان يشاركان في المطالبة بالاستقلال
زوجان يشاركان في المطالبة بالاستقلال

 

 

سلسلة الباسك
سلسلة الباسك

 

 

علم الباسك
علم الباسك

 

 

مشاركين فى السلسلة البشرية
مشاركين فى السلسلة البشرية

 

 

مشاركين في السلسلة
مشاركين في السلسلة

 

 

 

 


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