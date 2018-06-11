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صور.. مديرية أمن قنا تواصل توزيع السلع الغذائية على المواطنين

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:38 م
صور.. مديرية أمن قنا تواصل توزيع السلع الغذائية على المواطنين مديرية أمن قنا تواصل توزيع السلع الغذائية على المواطنين
كتبت دينا الحسينى
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وزعت مديرية أمن  قنا ، عبوات "كراتين" تحتوى على بعض المنتجات والسلع الأساسية على عدد من المواطنين بالمجان للتخفيف عليهم ومشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان الكريم .
 
يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى القيام بالعديد من المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات وبين كافة أطياف المجتمع واستمراراً للجهود المبذولة فى هذا المجال. 
 
 ولقى ذلك استحسان المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة من جانب وزارة الداخلية فى تحقيق الأمن والاستقرار بالإضافة إلى الجهود المبذولة فى ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.
 
1
توزيع السلع الغذائية

2
الشرطة توزع السلع الغذائية

3
جانب من توزيع السلع الغذائية
 
 

 


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