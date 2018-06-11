صور.. جواتيمالا تبدأ إزالة آثار ثوران بركان فويجو واستمرار البحث عن المفقودين

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

يواصل رجال الانقاذ استخدام الآلات الثقيلة لإزالة آثار ثوران بركان فويجو فى جواتيمالا، الذى دمر مئات المنازل وأدى إلى سقوط 109 قتيلا، وتواصل سلطات جواتيمالا البحث عن الضحايا الذين سقطوا فى منطقة واسعة اجتاحتها الحمم والرماد عقب ثوران بركان فويجو الهائل، وذلك لليوم الثالث على التوالى بعد تقارير عن مقتل 109 شخصا وفقد العشرات.

وثار بركان "دو فويجو" ويعنى "بركان النار" بقوة وأطلق سحبا كثيفة من الرماد فى السماء تساقطت على السكان فضلا عن فيضان من الحمم التى انتشرت على مساحات بالمدن القريبة.

وشدد معهد إنسيفوميه للزلازل والبراكين والأرصاد الجوية تحذيراته بعد ثورة البركان مرة أخرى، مما أدى إلى عمليات إجلاء وإنقاذ، وقالت وكالة إدارة الكوارث إن 1.7 مليون شخص تضرروا من البركان وهو الأكبر فى البلاد خلال أربعة عقود كما جرى إجلاء أكثر من 12 ألف شخص.



آثار البركان فى جواتيمالا



إزالة آثار بركان جواتيمالا



إزالة آثار ثوران بركان فويجو بجواتيمالا



إزالة آثار ثوران بركان فويجو