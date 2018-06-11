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صور.. ترامب يحتفل بعيد ميلاده فى سنغافورة قبل ساعات من لقاءة بكيم جونج أون

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:34 ص
صور.. ترامب يحتفل بعيد ميلاده فى سنغافورة قبل ساعات من لقاءة بكيم جونج أون
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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احتفل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده، فى سنغافورة، قبل ساعات من انطلاق القمة المرتقبة التى سوف تجمعه، مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون.

ترامب يحتفل بعيد ميلاده فى سنغافورة

ترامب يحتفل بعيد ميلاده فى سنغافورة

 

وقد حرصت السلطات السنغافورية على الاحتفال بالمناسبة الشخصية لترامب، حيث نظم رئيس وزراء سنغافورة مأدبة، اشتملت على كعكة للاحتفال بعيد ميلاد ترامب، والذى أطفأ شمعة عيد ميلاده الـ72، فى حضور كبار المسئولين الأمريكيين والسنغافوريين>

تصفيق من الحضور بعد إطفاء الرئيس الأمريكى شمعة عيد ميلاده
تصفيق من الحضور بعد إطفاء الرئيس الأمريكى شمعة عيد ميلاده
الرئيس الأمريكى ينتظر حضور كعكة عيد ميلاده
الرئيس الأمريكى ينتظر حضور كعكة عيد ميلاده
ترامب ورئيس وزراء سنغافورة وكبار مسئولى البلدين
ترامب ورئيس وزراء سنغافورة وكبار مسئولى البلدين

الرئيس الأمريكى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء سنغافورة قبل الاحتفال بعيد ميلاده

الرئيس الأمريكى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء سنغافورة قبل الاحتفال بعيد ميلاده
رئيس وزراء سنغافورة يستقبل ترامب لدى وصوله إلى مقر رئاسة الوزراء السنغافورية
رئيس وزراء سنغافورة يستقبل ترامب لدى وصوله إلى مقر رئاسة الوزراء السنغافورية
الرئيس الأمريكى ورئيس وزراء سنغافورة يدخلان سويا لبدء محادثتهما
الرئيس الأمريكى ورئيس وزراء سنغافورة يدخلان سويا لبدء محادثتهما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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عيد ميلاد ترامب

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