صور.. ترامب يحتفل بعيد ميلاده فى سنغافورة قبل ساعات من لقاءة بكيم جونج أون

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

احتفل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده، فى سنغافورة، قبل ساعات من انطلاق القمة المرتقبة التى سوف تجمعه، مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون.

ترامب يحتفل بعيد ميلاده فى سنغافورة

وقد حرصت السلطات السنغافورية على الاحتفال بالمناسبة الشخصية لترامب، حيث نظم رئيس وزراء سنغافورة مأدبة، اشتملت على كعكة للاحتفال بعيد ميلاد ترامب، والذى أطفأ شمعة عيد ميلاده الـ72، فى حضور كبار المسئولين الأمريكيين والسنغافوريين>



تصفيق من الحضور بعد إطفاء الرئيس الأمريكى شمعة عيد ميلاده



الرئيس الأمريكى ينتظر حضور كعكة عيد ميلاده



ترامب ورئيس وزراء سنغافورة وكبار مسئولى البلدين

الرئيس الأمريكى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء سنغافورة قبل الاحتفال بعيد ميلاده



رئيس وزراء سنغافورة يستقبل ترامب لدى وصوله إلى مقر رئاسة الوزراء السنغافورية