صور.. أمن القليوبية يشن حملة مرافق لإزالة التعديات بشبرا الخيمة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن بشن حملة أمنية وانضباطية مكبرة، استهدفت شارع أحمد عرابى بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة لرفع الإشغالات الواقعة بالشوارع والميادين الرئيسية وتسيير الحركة المرورية.

وذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة واستهداف كافة صور الخروج على القانون والتعامل الفورى مع كافة حالات التعدى على الطريق العام والإشغالات من قبال أصحاب المحلات والباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات.