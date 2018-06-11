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صحيفة أمريكية: لقاء فردى بين ترامب وكيم فى القمة التاريخية

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:41 م
صحيفة أمريكية: لقاء فردى بين ترامب وكيم فى القمة التاريخية ترامب وكيم
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية، إن الرئيس ترامب يخطط للحديث بمفرده مع رئيس كوريا الشمالية ، فى ظل مواجهة تحدى عالى المخاطر لجعل بيونج يانج تتخلى عن أسلحتها النووية، بحسب ماقال مسئولون اليوم الإثنين.

 

هذا اللقاء الفردى الذى سيتم عبر مترجمين، سيكون ضمن اجتماعات أكبر تشمل الزعيمين ومعاونيهم لبحث اقتراحات لمساعدة كوريا الشمالية إذا وافقت على تفكيك برامج أسلحتها النووية، وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى استعراضه للقمة الأولى من نوعها إن الرئيس مستعد تماما للاجتماع.

 

وفى تقرير آخر، قالت الصحيفة إن ترامب يعتقد أن موفقه من قمة مجموعة السبع  سيكون مفيدا له فى اجتماعه من كيم، إلا أن محللى السياسة الخارجية يقولون إن الاضطراب الذى حدق فى قمة السبع ورفض ترامب تأييد بيان المجموعة وقوله إن أعضاء آخرين يستخدمون أساليب تجارية غير عادلة ضد واشنطن يثير تساؤلات بشأن قدرته على التوصل إلى اتفاق مع أى شخص. وفى حين أن معركة كندا والولايات المتحدة حول تجارية الألبان، فإن الاجتماع مع كيم يتعلق بمصير  الأسلحة النووية.

 وقال مايكل ماكفول، سفير أمريكا السابق لدى روسيا خلال عهد أوباما، إنه لو كان ترامب لا يستطيع الاتفاق على الألبان مع واحدة من أقرب حلفاء أمريكا، فكيف سيستطيع التوصل إلى اتفاق نزع سلاح نووى مع واحدة من أكبر أعدائها.


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