سامى عبد العزيز: أؤيد فرض ضرائب على إعلانات فيس بوك وجوجل ولا توجد خدمة مجانا بالعالم

كتب مصطفى السيد

قال الدكتور سامى عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، فى تعليقه على موافقة البرلمان على قانون تنظيم الصحافة والإعلام:" العبرة ليست فى القوانين ولكن بالممارسة الفعلية، والمؤسسات الصحفية والإعلامية يجب أن يكون لديها دليل وبيئة عمل ومتفهمة ومستوعبة للعمل المهنى وللمتغيرات التى تمر بها مصر والعالم فى التطور التكنولوجى الذى حدث فى الإعلام".

وأضاف أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه ينبغى أن تكون هناك ثقافة فى المؤسسات الصحفية والإعلامية متفهمة للأعراف وعلى دراية بالقوانين، متسائلا هل المجتمع المصرى يحترم قانون المرور أو قانون المرافق العامة؟.

وتابع "عبد العزيز" :" العبرة بالتنفيذ وهل القيادات الإعلامية والصحفية نقيم لها دورات تدريبية وتعريفية بمفاهيم القوانين؟، وهل فكر البرلمان فى عقد مؤتمرات موسعة لشرح القانون؟، وهل لدينا معايير موضوعية لاختيار القيادات فى المؤسسات الصحفية؟، فكل هذه أمور مكملة لضمان الجدية".

وبشأن موافقة البرلمان على إخضاع إعلانات "جوجل" وفيس بوك" للضرائب"، أكد أستاذ الإعلام أنه مؤيد لفرض ضرائب على إعلانات الفيس بوك وجوجل، مضيفا :" لا توجد خدمة فى العالم مجانا".

وأشار إلى أن فرض الضرائب على إعلانات جوجل وفيس بوك سيؤدى إلى ترشيد استخدام هذه الوسائل وتجعل استخدامنا لهذه الأدوات عملى جاد، وحول آليات تطبيقها أوضح، أنه ينبغى الاستعانة بتجربة عملية لكى نتعلم منها ولابد أن نرى التجارب الأخرى حتى لا تكون هناك ثغرات أو تشدد.