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رياض المالكى يطلع القنصل الفرنسى على آخر مستجدات القضية الفلسطينية

الإثنين، 11 يونيو 2018 05:34 م
رياض المالكى يطلع القنصل الفرنسى على آخر مستجدات القضية الفلسطينية وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
أ ش أ
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أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، اليوم الاثنين، القنصل العام الفرنسى بيار كوتشارد، على آخر المستجدات السياسية.

وناقش المالكى و"كوتشارد" - بحسب بيان صدر عن الخارجية الفلسطينية - آخر التطورات المحلية والإقليمية والعالمية، بما فى ذلك تفاقم الأوضاع على أرض الواقع والحاجة الملحة إلى دور أوروبى فعّال، وآخر التحركات السياسية والخيارات المستقبلية فى المحافل الدولية.

وجرى خلال اللقاء بحث التحضيرات لعقد اللجنة الوزارية الفلسطينية الفرنسية فى باريس فى أقرب وقت ممكن، وزيارة الرئيس الفرنسى للمنطقة فى الخريف القادم، إضافة لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء القادم، خاصة مجلس متحدون من أجل السلام، بغية توفير الحماية الدولية للشعب.

 

 


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