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رئيس جامعة القاهرة: غدا افتتاح مركز جديد للحروق بقصر العينى بسعة 32 سريرا

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:03 م
رئيس جامعة القاهرة: غدا افتتاح مركز جديد للحروق بقصر العينى بسعة 32 سريرا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن أنه سيتم افتتاح مركز الحروق الجديد بقصر العينى ظهر غد الثلاثاء بإجمالى 32 سريرًا، و8 أسًرة بوحدة العناية المركزة "للبالغين والأطفال"، و6 أسًرة بالعناية المتوسطة، و10 مرضى داخليين "بالغين"، و6 مرضى داخليين "أطفال".

 

وأضاف الخشت، لـ"اليوم السابع"، أن المركز به حجرتان رئيستان للعمليات بالمجان وحجرة للإفاقة و3 غرف للغيار المائى وغرفة للغيار الجاف، وجناح للتأهيل والعلاج الطبيعى، موضحا أن هذا المركز سيضيف المزيد من الخدمة الطبية المتميزة لمنظومة قصر العينى التى لم ولن تغلق أبوابها فى وجه أى مريض مصرى.

 

كانت المرحلة الأولى من مستشفى طوارئ 185 بقصر العينى تم افتتاحها فى يوليو 2014 واحتوت على أقسام الاستقبال والإسعافات وتضم (22) سريرًا، وجناح عمليات، و 25 سريرًا فى أقسام الرعاية الحرجة الجراحية، و 50 سريرًا فى أقسام الجراحة العامة وجراحة الصدر.


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