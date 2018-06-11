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رئيس الوزراء الأردنى يشكر السعودية والكويت والإمارات على المساعدات الاقتصادية

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:57 م
رئيس الوزراء الأردنى يشكر السعودية والكويت والإمارات على المساعدات الاقتصادية رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز
عمان (أ ش أ)
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أعرب رئيس الوزراء الأردنى المكلف الدكتور عمر الرزاز عن شكر الأردن وتقديره للأشقاء فى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة على حزمة المساعدات الاقتصادية التى تم تقديمها لتمكين الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية.

وقال الرزاز - فى تصريحات للصحفيين عقب لقائه الأمناء العامين للأحزاب السياسية فى عمان اليوم الاثنين - : "إننا نشكر الأشقاء العرب كما عودونا فى الوقوف إلى جانب الأردن دائما وأبدا وآخرها ما نتج عن الاجتماع الذى دعا له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وضم الملك عبدالله الثانى والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك لمناقشة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها المملكة الأردنية الهاشمية وسبل دعمها للخروج من هذه الأزمة".

وكانت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت، فى ختام الاجتماع الذى جرى فى مكة المكرمة لبحث سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التى يمر بها، الاتفاق على تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالى مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكى.

وتتمثل حزمة المساعدات الاقتصادية للأردن فى وديعة فى البنك المركزى الأردني، وضمانات للبنك الدولى لمصلحة الأردن، ودعم سنوى لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

 


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