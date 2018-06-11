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رئيس الوزراء الأردنى المكلف: الأردن يتعرض لضغوط هائلة لتغيير مواقفه الثابتة

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:08 م
رئيس الوزراء الأردنى المكلف: الأردن يتعرض لضغوط هائلة لتغيير مواقفه الثابتة رئيس الوزراء الأردنى المكلف عمر الرزاز
عمان (أ ش أ)
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أكد رئيس الوزراء الأردنى المكلف عمر الرزاز، اليوم الاثنين، أن الأردن يتعرض لضغوطات هائلة لتغيير مواقفه الثابتة.

وقال الرزاز - خلال لقائه بممثلى الأحزاب الأردنية، اليوم، إن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة ما تزال مستمرة، لافتا إلى أنه لا يكفى أن تكون الحكومة تكنوقراطية، بل يجب أن تعى التداعيات الاجتماعية والسياسية والمحلية.

وجدد التأكيد على أن حكومته الجديدة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر فى مضمونه لأنه لم يدرس بالقدر الكافى قبل إقراره.

وشدد على أن الهدف الأساسى من القانون يجب أن يكون معالجة التهرب الضريبى من دون المساس بحقوق المواطنين، موضحا أن العقد الاجتماعى الجديد يتطلب الاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة.

ولفت إلى أن الحوالات المالية من المغتربين لا يمكنها أن تعوض الأردن عن الكفاءات الداخلية، موضحا أن مفهوم الاعتماد على الذات لن يتحقق إلا إذا طرأ تحسن على كل الخدمات للمواطن.

ونوه رئيس الوزراء الأردنى المكلف إلى أن الأجهزة الأمنية الأردنية تعاملت بنضج كامل مع الاحتجاجات الشعبية.

 


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