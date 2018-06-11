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رئيس البرلمان: بعض تعديلات مشروعات القوانين يقصد بها تعطيل المناقشة

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:46 م
رئيس البرلمان: بعض تعديلات مشروعات القوانين يقصد بها تعطيل المناقشة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى
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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لاحظ وجود بعض التعديلات المُقترحة من النواب على مشروعات القوانين المعروضة أمام البرلمان، يُقصد بها تعطيل مناقشة القانون، متابعًا: "ادرك ذلك بحسى القانونى قبل أن يكون حس رئيس المجلس".

 

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم الهيئة الوطنية للصحافة، أن هناك بعض التعديلات التى تردنى لا يجب عرضها.

 

وتابع رئيس مجلس النواب، موجهًا حديثه إلى أحد النواب التى تقدم باقتراح بتعديل أحد مواد مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، بقوله: "عندى حق فى عدم منح الكلمة ببعض التعديلات المقترحة، وبعد الجلسة نتكلم سوا كلام علمى".

 


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