دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التموين: زيادة معدلات طرح الدواجن المجمدة 20%

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التموين:

فيديو معلوماتى.. أسعار منتجات كعك العيد فى المجمعات الاستهلاكية

"التموين": زيادة معدلات طرح الدواجن المجمدة مرة ثانية 20% إضافية بعد الإقبال الكبير على الشراء.. والعامة للجملة: طرح 50 طن فول معلبات بالوجه البحرى.. و"المصرية للجملة": توفير 2500 طن سكر يوميا بمحافظات الصعيد

وزارة التضامن الاجتماعى:

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

غادة والى: 7 آلاف مشروع ضمن قرض "مستورة" للأسر الأولى بالرعاية

وزارة التربية والتعليم:

التعليم: تفريغ كاميرات المراقبة فى لجان الشغب بالثانوية كدليل ضد الغشاشين

"التعليم": ضبط طالب نشر ورقة "الجبر" و"الفراغية" على الإنترنت بمدرسة فى الشرقية.. وتكشف 114 طالبًا حولوا أوراقهم لأداء الامتحان بمدرسة "الغش بالقوة" بسوهاج.. ورئيس الامتحانات "لم أوقع على قرارات التحويل"

وزارة الإسكان:

​ الإسكان: جار تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا

هل يشهد السوق العقارى فقاعة عقارية الفترة المقبلة بعد حالة الركود وتراجع نسبة المبيعات؟ الشركات تلجأ للمساحات المتوسطة والصغيرة للهروب من حالة الركود..و انخفاض مبيعات الشقق الفاخرة

وزارة الأوقاف:

قطاع الخدمات بالأوقاف يطالب المديريات سرعة صرف الرواتب للعاملين قبل الأربعاء

"الأوقاف" تعلن أسماء الأئمة الناجحين بمسابقة القراءة الحرة

وزارة النقل:

فيديو جراف.. قطارات العيد الإضافية ومواعيد حجز مقاعدها

قبل سفر المواطنين لقضاء العيد مع أسرهم.. محطة رمسيس تحت مجهر شرطة النقل والمواصلات.. كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية وأجهزة للكشف عن المتفجرات.. مساعد وزير الداخلية: اليقظة كاملة للتعامل مع أى طوارئ

وزارة الزراعة:

كيف زادت وزارة الزراعة من مساحات القطن بنسبة 50% × 7 معلومات

"الزراعة" 322 ألف فدان منزرعة قطن بزيادة 50% عن العام الماضى.. و"البنا" اعتماد 40 مليون جنيه لمكافحة آفة المحصول.. و"كيل البحوث":نتوقع إنتاجية 2.1 مليون قنطار وجارى التعاقد على شراء المحصول بـ2700 جنيه للقنطار

الزراعة تستعد للعيد بتكثيف لجان فحص استيراد الماشية.. ورقابة أسواق اللحوم

وزارة التعليم العالى:

"قطاع البعثات" ينظم حفل الإفطار السنوى للطلاب الوافدين بمصر (صور)

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

وزارة الكهرباء:

مصدر: مصطفى مدبولى التقى بوزير الكهرباء اليوم لإبلاغه بالاستمرار بالوزارة

تفاصيل زيارة وزير الكهرباء للإسماعيلية.. "شاكر" تفقد الورش الإنتاجية والمخازن المركزية لـ"كهرباء القناة".. ويصرف شهر مكافأة للعاملين.. ويشهد نهائى الدورة الرمضانية لكرة القدم لأندية شركات الوزارة

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة يكلف بالوقوف على أسباب حادث تسريب غاز الأمونيا بمصنع برج العرب

وزير القوى العاملة: انتخابات النقابات العامة بعد العيد.. وغدا بدء الترشح