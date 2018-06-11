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الإثنين، 11 يونيو 2018 02:36 م
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حصر 92 حالة لتعويضهم بعرب الحصن فى المطرية تمهيدا لتطوير المنطقة

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:10 م
حصر 92 حالة لتعويضهم بعرب الحصن فى المطرية تمهيدا لتطوير المنطقة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب ماجد تمراز
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قال اللواء خالد المحمدى، رئيس حى المطرية، إن لجنة حصر المباني والمنشآت بحي المطرية استكملت، أعمالها بمنطقة عرب الحصن، في 1 شارع الترعة التوفيقية، بناءً على قرار المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة رقم ( 3685 ) لسنة 2018.

وأضاف رئيس حي المطرية، أنه تم حصر 92 حالة، وجار استيفاء الأوراق المطلوبة لجميع الحالات التى تم حصرها، لتعويضها، تمهيدًا لتطوير المنطقة، ضمن خطة إخلاء الحى من العشوائيات.

من جانب آخر، أعادت أجهزة الحى، تطوير حديقة مكتبة شجرة مريم التابعة لحى المطرية، بالاتفاق بين الحي وأحد الجهات الألمانية.


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