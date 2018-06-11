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حركة فتح: الاحتلال الإسرائيلى لم يخرج عن عقلية عصابات "الهاجانا"

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:28 م
حركة فتح: الاحتلال الإسرائيلى لم يخرج عن عقلية عصابات "الهاجانا" حركة فتح
رام الله (أ ش أ)
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أكدت حركة فتح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية "لم تخرج عن عقلية عصابات الهاجانا التى ارتكبت المجازر والتهجير واستخدمت أسلوب البلطجة طريقا للتعبير عن الاحقاد والكراهية" بحق الشعب الفلسطينى.

وقال المتحدث الرسمى باسم فتح وعضو مجلسها الثورى أسامه القواسمى، فى بيان اليوم، إن القانون الذى أقره الكنيست والذى يخول الحكومة بسرقة أموال الشعب الفلسطينى بقدر ما تدفعه السلطة لأسر الشهداء والأسرى يعد قرصنة وسرقة وعربدة ومخالفة لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وسطوا مسلحا على مقدرات الشعب الفلسطيني، ومساهمة مباشره فى خنق الاقتصاد الوطنى الفلسطيني، ودفع المنطقة الى التصعيد والتوتر.

وأضاف القواسمى إن قضية أسر الشهداء والأسرى هو واجب وطنى وأخلاقي، وضمان لمجتمع قوى وقادر وسليم، ولن نتخلى فى حركة فتح عن واجبنا تجاه هذه القضية، وأن المطلوب معاقبة القتلة المجرمين الإسرائيليين الذين يقتلون الفلسطينيين بدم بارد بدلا من مكافأتهم على إجرامهم.

فى سياق متصل،أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف البناء فى منزل قيد الإنشاء فى بلدة الخضر، جنوب بيت لحم .

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان فى الخضر أحمد صلاح، فى تصريح اليوم، بأن قوات الاحتلال سلمت المواطن مجدى مرزوق عيسى، إخطارا بوقف البناء فى منزله قيد الإنشاء، فى منطقة "أبو سود" غرب البلدة، الذى تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص .

 


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