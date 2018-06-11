جماعة فوضوية باليونان تحاول اقتحام وزارة حماية المواطن

أثينا (أ ش أ)

ذكرت صحيفة "كاثمرينى" اليونانية الصادرة اليوم الاثنين أن حوالى 20 فردا من الجماعة الفوضوية المناهضة للمؤسسات "روفيكوناس" حاولوا اقتحام وزارة حماية المواطن، إلا أن حرس الوزارة تمكن من منعهم.

وأفادت الصحيفة -فى نبأ لها أوردته على موقعها الالكتروني- أن المجموعة دخلت ساحة الوزارة ووصلت إلى المدخل الأمامى قبل إيقافهم، فيما اعتقلت قوات الشرطة اليونانية العشرين فردا.

وكانت جماعة "روفيكوناس" قد نشرت بيانا يوم الأربعاء الماضى - على موقع إلكترونى مناهض للمؤسسات - أعربت فيه عن دعمها للسفاح المعتقل التابع لحركة "17 نوفمبر" ديمتريس كوفوديناس، والذى بدأ إضرابا عن الطعام منذ أسبوع.

كما دعت الجماعة إلى مسيرة لدعم 12 فردا من أعضائها من المقرر محاكمتهم غدا بسبب أعمال تخريبية سابقة.