تقرير المعمل الجنائى بحريق شقة عين شمس يؤكد وجود آثار مواد حارقة

كتب عامر مصطفى

أكد مصدر قضائى، على أن التقرير المبدئى للمعمل الجنائى فى واقعة إشعال فتاة النار بمنزل عائلتها بعين شمس، كشف تعرض التوصيلات الكهربائية المحترقة للاشتعال وخلوها من أى آثار تشير إلى علاقتها بنشوب الحريق، وبحفص باب الشقة تبين تعرضه لترسبات بما يدل على كونه كان بوضع فتح جزئى أثناء وقوع الحادث.

وأشار التقرير المبدئى وتركز مؤثرات الحريق بأحدى الغرف الرئيسية اثناء تواجد كل من المجنى عليهم "الأم ونجلتها"، كما تم العثور على ترسبات مواد حارقة، وبمناظرة الجثث تبين تعرضهم لحرارة ونيران الحريق، وتبين أن اثار النيران، واتجاه سريانها اكد أنها قد تركزت إثاره بمنطقتين منفصلتين كل منهما على حد على النحو التالى بمفروشات الحجرة.

وكشفت التحريات الأولية أيضًا عن أن المتهمة دائمة التشاجر مع والدها ووالدتها وذلك عقب منعها من الخروج من المنزل عقب علمهم انها تقوم بالتدخين وعلى علاقة عاطفية بأحد الشباب، وعقب طلب والدها التوقف عن التدخين لكنها لم تستجب له، وتبين أن والدتها اكتشفت أنها تدخن فى نهار رمضان فهددتها أنها سوف تخبر والدها، ويوم الواقعة حاولت الهروب من المنزل وأثناء منعها من الهروب قامت المتهمة بجلب كمية من البنزين، ثم أشعلت النار فى الشقة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق، داخل شقة سكنية بأحد العقارات فى منطقة عين شمس، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وأسفر الحريق عن مصرع ربة منزل ونجلتها وإصابة الزوج