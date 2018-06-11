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تعرف على حجم إنتاج حقل نورس من الغاز الطبيعى فى 10 معلومات

الإثنين، 11 يونيو 2018 09:00 ص
تعرف على حجم إنتاج حقل نورس من الغاز الطبيعى فى 10 معلومات حقل غاز - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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يعد حقل نورس لإنتاج الغاز الطبيعى واحد من أكبر الحقول المصرية للمنتجة للغاز بعد أن وصل متوسط إنتاجه اليومى لنحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، ويعتبر الحقل من الاكتشافات التى حققت زمنا قياسيا، من حيث المساهمة فى زيادة إنتاج مصر المحلى من الغاز الطبيعى ..وفيما يلى نرصد أهم 10 معلومة عن الحقل:

1- أعلنت وزارة البترول فى 2015/7/20 تحقيق شركة إينى الإيطالية كشفا للغاز الطبيعى (نيدوكو شمال غرب -2) فى قطاع نورس الاستكشافى بمنطقة امتياز أبوماضى الغربية بدلتا النيل.

2- تم وضع خطة عاجلة لتنمية الحقل  فكانت انطلاقة البئر الأولى "نيدوكو شمال غرب -2" فى مطلع أغسطس 2015 بإنتاجية  تصل لـ80 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا.

3- شجعت نتائج البئر الأولى الشركة على ضغط الجدول الزمنى المخصص وتم وضعه على خريطة الإنتاج فى زمن قياسى لم يتجاوز 45 يوما، وهو رقما قياسى عالمى لم يسبق تحقيقه فى أى عمليات حفر داخل أو خارج مصر، خاصة أن حفر البئر الواحد يستغرق ما لا يقل عن 3 أشهر.

4- وصل عدد الآبار التى تم حفرها فى هذا الحقل نحو 14 بئرا تنمويا، بمعدلات إنتاج تصل لـ1.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً وحوالى 8500 برميل متكثفات يومياً و 115 طن بوتاجاز يومياً، وجارى استكمال أعمال زيادة الإنتاج بمشروعات تنمية الحقول الجديدة مع الالتزام الكامل بتطبيق قواعد الأمن والسلامة فى عمليات التنفيذ والتشغيل.

5- تمت زيادة السعة الاستيعابية لمحطات المعالجة المقدرة بـ11.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا لتتضاعف إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بفضل دراسات وأبحاث وأفكار بناءة قام عليها مهندسو إدارة العمليات بشركة بتروبل، بالإضافة لتوفير وحدة إنتاج مبكر فى وقت قياسى للمساهمة فى استيعاب الكميات المنتجة من الآبار.

7- إجمالى احتياطى الحقل يصل إلى نحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز.

8- حقل نورس بمنطقة دلتا النيل يعد نتاج شراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إينى الإيطالية.

9- تملك إينى من خلال شركتها فى مصر أيوك 75% من منطقة امتياز غرب أبوماضى، بينما تملك شركة بى بى البريطانية 25%، وتقوم شركة بتروبل الشركة المشتركة بين هيئة البترول وشركة أيوك بأعمال التشغيل لمنطقة امتياز غرب أبوماضى.

10- وصل إجمالى إنتاج بتروبل من الزيت والغاز الطبيعى حالياً إلى 600 ألف برميل زيت مكافئ يومياً محققة رقم إنتاج قياسى هو الأعلى فى تاريخها.


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