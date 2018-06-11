ترامب ورئيس كوريا الجنوبية يبحثان هاتفيا ملفات نزع السلاح النووى

رويترز

قال مكتب الرئاسة فى كوريا الجنوبية إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحدث إلى نظيره الكورى الجنوبى مون جيه إن هاتفيا، اليوم الاثنين، قبل يوم من عقد ترامب قمة تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

ولم يقدم البيت الأزرق مزيدا من التفاصيل لكنه قال فى بيان إنه سيقدم إفادة عن المحادثة الهاتفية بين ترامب ومون لاحقا.

وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن الزعيمين ناقشا ملفات متعلقة بنزع السلاح النووى، وترامب فى سنغافورة حيث يجتمع غدا الثلاثاء مع زعيم كوريا الشمالية فى قمة تهدف لإقناع كيم بالتخلى عن أسلحته النووية.