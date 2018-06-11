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تأييد حبس نبطشى أفراح سنة بتهمة تحريض راقصة على الفسق

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:49 ص
تأييد حبس نبطشى أفراح سنة بتهمة تحريض راقصة على الفسق محكمة -أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، برفض استئناف "السيد.م"، وشهرته "سيكو العفريت"، ويعمل نبطشى أفراح، وراقصة وأيدت حكم حبسهما سنة مع الشغل بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
 
كانت محكمة جنح مصر الجديدة قضت أمس الأحد، بحبس المتهمين سنة مع الشغل .
 
وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 2714، جنح مصر الجديدة، والمتهم فيها "السيد م" وشهرته "سيكو العفريت" يعمل "نبطشى أفراح"، و"نهلة  م" راقصة، بتهمة خدش الحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور.
 
وتضمنت أوراق القضية، تحريات ضابط الإدارة العامة لمباحث الآداب الذى أثبت ضرورى التصدى لكافة صور الخروج عن الآداب العامة وأخلاقيات المجتمع، ورصد المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
 
وردت معلومات للإدارة لمباحث الآداب أن هناك فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيها رجل يغنى بصحبة إحدى الراقصات ويتلفظون بألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء العام، ومثيرة للغرائز، وبالتعرف على القائمين على العمل تبين أن الذى ظهر بالفيديو يدعى "مجدى م" وشهرته "سيكو العفريت" ومقيم بالدقهلية.
 
وأضافت التحريات أن المتهم أنشأ حساب شخصى له على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ويعرض تلك الفيديوهات وغيرها على حسابه الشخصى تتضمن الإغراء بالفجور والدعارة وتحريض المشاهدين على الفسق، ما يعد ذلك مخالفا لأحكام القانون، ونشر مصنف بدون تصريح، وكشفت التحريات، أن المتهم كان يدعو للفسق علانية حتى يتمكن من تحقيق الشهرة السريعة.

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