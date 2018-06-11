تأجيل محاكمة 5 من الإخوان بتهمة حيازة مفرقعات لجلسة 5 يوليو

كتب كريم صبحى

قررت محكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة «دائرة الزيتون» تأجيل محاكمة 5 متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية، متهمين بحيازة مفرقعات لسماع الشهود لجلسة 5 يوليو.

وكان المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بإحالة 5 متهمين من المطلوبين سياسيًا وجنائيًا، ومن المنضمين لجماعة الإخوان إلى محكمة جنايات أمن دولة طوارئ، لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة.

والمتهمون هم كل من: «محمد. س»، 41 عامًا، ، «محمد. أ»، 25 سنة ، «شعبان. ع»، حارس عقار، «طه. ع»، حارس جراج، «أحمد. ع»، حارس جراج، من المجرمين المطلوبين سياسيًا وجنائيًا وانتماء بعضهم لجماعة الإخوان الإرهابية.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهمين بتاريخ 12 نوفمبر 2013، حازوا مواد مفرقعة «كلورات البوتاسيوم، برادة الألومنيوم» قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وتبين أن المتهمين ارتكبوا الجناية رقم 102 أ من قانون العقوبات من قرار وزير الداخلية بشأن إعادة حصر المواد المفرقعة.

واستمعت النيابة فى القضية رقم 109 لسنة 2018 كلى غرب القاهرة، إلى أقوال مجري التحريات، الذى أكد أنه وردت له معلومات تفيد بحيازة المتهم الأول وشهرته «السعداوى» لأسلحة نارية، وعقاقير غير مصرح بتداولها، وتم استصدار إذن من النيابة العامة، وتم ضبط باقى المتهمين، وبتفتيش مقر سكنهم تم العثور على ستمائة وثلاثين عبوة كرتونية تحتوى على كمية من الألعاب النارية مختلفة الأنواع والأحجام.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين، بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقروا بحيازتهم تلك المضبوطات لحساب المتهم الأول، وتبين أنه من العناصر الإجرامية الخطرة وسبق ضبطه.

وأكدت التحريات، إتجاره فى الأسلحة النارية والذخائر والعقاقير المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية، ويقوم بوضع تلك الأدوات فى مخزن بمنطقة الزيتون، وبمداهمته تبين أنه بشارع السعداوى وبداخله كمية كبيرة من الألعاب النارية والمفرقعات، وتبين تواجد شخصين يقومان بجرد المخزن ويضعان العبوات المفرقعة فى كراتين مختلفة من أجل تصنيعها كعبوات متفجرة للإضرار بالأمن القومى.