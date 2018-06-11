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الإثنين، 11 يونيو 2018 05:30 م
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تأجيل محاكمة 23 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا

الإثنين، 11 يونيو 2018 05:06 م
تأجيل محاكمة 23 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا
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أجلت اليوم الاثنين، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، إعادة محاكمة 23 متهما من عناصر الإخوان فى أحداث عنف وقعت بمراكز أبو قرقاص والمنيا وديرمواس إلى يومى 19 و25 من الشهر الجارى للمرافعة.

يحاكم المتهمون فى 3 قضايا، الأولى تتعلق بإعادة محاكمة 6 متهمين فى أحداث حرق سنترال ديرمواس والثانية تتعلق بحرق واقتحام قسم شرطة أبو قرقاص والمتهم فيها 12 شخصا وقد تم تأجيلهما إلى يوم 25 من يونيه، والثالثة تتعلق بأحداث حرق كنائس ومدارس ودور عبادة ببندر المنيا والمتهم فيها 5 أشخاص، وقد تأجلت إلى يوم 25 من يونيه الجارى إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

والمتهمون كان محكوما عليهم بالسجن المؤبد غيابيا قبل أن يتم القبض عليهم فى فترات متفاوتة، وتعاد إجراءات محاكمتهم بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة.

 


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