video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:22 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب التحريات التكميلية حول وفاة شاب فى مشاجرة بين سائقى "توك توك"

الإثنين، 11 يونيو 2018 10:28 م
النيابة تطلب التحريات التكميلية حول وفاة شاب فى مشاجرة بين سائقى "توك توك" جثة،أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بالعياط، والتى أسفرت عن مقتل شاب من طرفى النزاع؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت النيابة قد صرحت فى وقت سابق بدفن وتشريح جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة نشبت بين عدد من السائقين بمركز العياط بجنوب الجيزة، وطلبت تقرير الطب الشرعى حول وفاته.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من سائقى التوك توك، مما أسفر عن مقتل شاب، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جلسة عرفية فاشلة تنتهى بمقتل شاب فى مركز مشتول السوق بالشرقية

النيابة تحقق فى واقعة انتحار طالب من أعلى برج القاهرة بسبب فشله فى الامتحانات

اخبار الحوادث

حوادث

اخبار مصر

حوادث مصر

العياط

توك توك

مشاجرة




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة