النيابة تطلب التحريات التكميلية حول وفاة شاب فى مشاجرة بين سائقى "توك توك"

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بالعياط، والتى أسفرت عن مقتل شاب من طرفى النزاع؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت النيابة قد صرحت فى وقت سابق بدفن وتشريح جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة نشبت بين عدد من السائقين بمركز العياط بجنوب الجيزة، وطلبت تقرير الطب الشرعى حول وفاته.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من سائقى التوك توك، مما أسفر عن مقتل شاب، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.