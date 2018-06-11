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الإثنين، 11 يونيو 2018 12:34 م
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النفط يهبط مع تنامى المعروض الأمريكى والروسى

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:29 ص
النفط يهبط مع تنامى المعروض الأمريكى والروسى النفط _ أرشيفية
رويترز
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، تحت وطأة تنامى الإنتاج الروسى وزيادة أنشطة الحفر الأمريكية إلى أعلى مستوياتها فى أكثر من ثلاث سنوات.

لكن محللين كثيرين يركزون بدرجة أكبر على العوامل السياسية مع وصول كل من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم كونج أون إلى سنغافورة لعقد قمة غدا الثلاثاء قد تمهد لإنهاء المواجهة النووية بين الخصمين القديمين.

وبالعودة إلى أسواق النفط، يتوقع المحللون أن يبدأ تنامى الإنتاج الأمريكى فى النيل من الجهود التى تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لكبح الإنتاج منذ أوائل 2017 والتى دفعت الأسعار للارتفاع بقوة فى النصف الأول من العام الحالى.

وفى الساعة 0639 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 76.18 دولار للبرميل منخفضة 28 سنتا بما يعادل 0.4% عن إغلاقها السابق.

ونزلت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 18 سنتا أو 0.3% إلى 65.56 دولار للبرميل.

تأثرت الأسعار سلبا بزيادة جديدة فى عدد حفارات إنتاج النفط الجديدة بالولايات المتحدة. وزاد عدد الحفارات حفارا واحدا إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2015 عند 862 وفقا لما قالته شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة.

ينبئ ذلك بأن إنتاج النفط الخام الأمريكى سيرتفع أكثر من مستواه القياسى المرتفع بالفعل والبالغ 10.8 مليون برميل يوميا.

وقال بنك جيه.بى مورجان الأمريكى فى توقعاته الفصلية المنشورة يوم الجمعة "من المتوقع أن يزيد المعروض من خارج أوبك بقوة فى 2019 بقيادة النمو الصخرى الأمريكى إلى جانب روسيا والبرازيل وكندا وقازاخستان"، مضيفا أنه يراهن على انخفاض سعر النفط فى النصف الثانى من العام.


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