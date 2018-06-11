المترو يعلن استمرار مد ساعات التشغيل للثانية صباحا طوال أيام العيد

كتب رضا حبيشى

أعلن المهندس على الفضالى، رئيس شركة المترو، استمرار زيادة ساعات تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة خلال أيام عيد الفطر، و إعداد جداول تشغيل للقطارات خلال إجازة العيد، بحيث تستمر مواعيد التشغيل خلال إجازة عيد الفطر فى البدء من 5.30 صباحا وحتى الثانية صباحاً بإجمالى عدد رحلات (1204) رحلة بالخطوط الثلاثة.

وأضاف رئيس شركة المترو وفق بيان صحفى أنه إعداد جدول التشغيل بعدد رحلات بالخط الأول حلوان - المرج (392) رحلة بزمن تقاطر 5 دقائق، وعدد رحلات بالخط الثانى بين محطتى شبرا الخيمة والمنيب (468) رحلة بزمن تقاطر 3 دقائق، وعدد رحلات بالخط الثالث بين محطتى العتبة والأهرام بمصر الجديدة (344) رحلة بزمن تقاطر 5 دقائق .

وأوضح الفضالى أنه تم عمل جدول ورديات خلال هذه العطلة بحيث تتواجد القيادات والمسئولين على خطوط المترو يومياً خلال فترة تشغيل القطارات لمتابعة أي مشاكل تحدث فوراً والعمل على حلها وضرورة تسهيل متطلبات الجمهور، مشيراً إلى نشر فرق الصيانة والطوارئ المختلفة بخطوط المترو لمعالجة أى عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات.

ولفت رئيس المترو، إلى انتشار نقاط الإسعاف بجميع محطات المترو والتي يبلغ عددها (20 نقطة إسعاف)، مؤكدا أن هذه الخدمة الطبية مجانية لمرتادى مترو الأنفاق من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة ، حيث توجد (12 ) نقطة إسعاف بالخط الأول و (6) نقاط إسعاف بالخط الثانى ونقطتين بالخط الثالث، مع التنسيق مع قيادات شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لدعم المترو بخطوطه الثلاثة وتواجد خدمات أمنية على مدار اليوم للحفاظ على النواحى الأمنية والقضاء على أى ظواهر سلبية من شأنها تؤثر على النظام العام داخل المترو لتأمين حركة وسلامة الركاب والقطارات .

وأشار رئيس شركة المترو إلى أنه تم عمل مجموعات من فرق الصيانة وانتشارها بجميع المحطات لمواجهة أى عقبات قد تحدث أثناء التشغيل والعمل على إزالتها، مضيفا أنه تم الاستعداد برحلات إضافية يومياً بالخطين الأول والثانى يتم تشغيلهم فى حالة الزيادة غير المتوقعة فى أعداد الركاب.