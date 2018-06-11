القوى العاملة: إضافة الأحد المقبل لإجازة عيد الفطر 2018 بالقطاع الخاص

، نظرا لتوافق أول وثانى أيام العيد مع يومى الجمعة والسبت، الإجازة الأسبوعية للعاملين بالقطاع الخاص.

أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أنه اتفق مع ممثلى أصحاب الأعمال علي إضافة يوم الأحد المقبل ثالث أيام عيد الفطر ليكون إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل

وأوضح وزير القوى العاملة أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام مثلى هذا الأجر.