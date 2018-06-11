video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 03:07 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

القوى العاملة: إضافة الأحد المقبل لإجازة عيد الفطر 2018 بالقطاع الخاص

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:22 م
القوى العاملة: إضافة الأحد المقبل لإجازة عيد الفطر 2018 بالقطاع الخاص محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أنه اتفق مع ممثلى أصحاب الأعمال علي إضافة يوم الأحد المقبل ثالث أيام عيد الفطر  ليكون إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل، نظرا لتوافق أول وثانى أيام العيد مع يومى الجمعة والسبت، الإجازة الأسبوعية للعاملين بالقطاع الخاص.

وأوضح وزير القوى العاملة أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام مثلى هذا الأجر.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوى العاملة: أجازة عيد الفطر يومان للعاملين بالقطاع الخاص

عيد الفطر

عيد الفطر 2018

اجازة عيد الفطر

عيد الفطر المبارك

اجازة عيد الفطر 2018




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

كلام جميل

👀..برضه لابد الا يستمر هذا الوزير ف الحكومه الجديده

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة