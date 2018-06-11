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الإثنين، 11 يونيو 2018 08:55 م
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العراق: القبض على 4 متهمين فى إشعال النيران بصناديق الاقتراع بينهم رجال شرطة

الإثنين، 11 يونيو 2018 08:29 م
العراق: القبض على 4 متهمين فى إشعال النيران بصناديق الاقتراع بينهم رجال شرطة انتخابات العراق - أرشيفية-
كتب هيثم سلامة _ رويترز
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أفادت وسائل إعلامية فى نبأ عاجل لها، فى تصريحات للقضاء العراقى، بأنه تم القبض على أربعة متهمين فى حادث حريق الرصافة بينم 3 رجال شرطة وموظف بالمفوضية.

وأضافت وسائل إعلامية، أن مجلس القضاء العراقى حذر من عقوبات قاسية بحق من يتلاعب فى وثائق الانتخابات.

وذكر التلفزيون العراقى اليوم الاثنين، أن محكمة أمرت بالقبض على 4 أشخاص متهمين بإشعال النار فى موقع استغلال صناديق الاقتراض الخاصة بالانتويات البر الألمانية التى تظهر فى مايو، واشتعلت النيران فى المخازن، وقد انتهى العمل الأسبوع الماضى قانونا يأمرراجع فرز الأصوات اليدوية.

 

 

 


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