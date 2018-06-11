الصحة: 207 مستشفيات تمنح شهادات طبية لإتمام إجراءات الحصول على تأشيرة الحج

أكد الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة والسكان وجود 207 مستشفيات بالجمهورية تمنح الحجاج شهادات طبية تحتوى على كل الأمراض المصاب بها الشخص وآليات علاجه، ولا يمكن للحج استكمال أوراق الحصول على التأشيرة إلا بعد الحصول على شهادة الكشف الطبى.

وقال الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة لــ"اليوم السابع" إنه تم تخزين جميع الكميات الدوائية التى ستحتاجها البعثة الطبية فى موسم الحج المقبل، مضيفا أن جميع أفراد البعثة يقومون حالياً بإنهاء أوراق سفرهم استعدادا للموسم المقبل وتأمين الحجاج طبيا.

وأضاف الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة أن البعثة تقدم خدماتها الطبية بالمجان لجميع الحجاج، مضيفاً أنه لا توجد أى وثائق طبية للتأمين على الحجاج من جانب السعودية حتى الآن.