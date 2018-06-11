video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 08:42 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: 207 مستشفيات تمنح شهادات طبية لإتمام إجراءات الحصول على تأشيرة الحج

الإثنين، 11 يونيو 2018 07:00 ص
الصحة: 207 مستشفيات تمنح شهادات طبية لإتمام إجراءات الحصول على تأشيرة الحج الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أكد الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة والسكان وجود 207 مستشفيات بالجمهورية تمنح الحجاج شهادات طبية تحتوى على كل الأمراض المصاب بها الشخص وآليات علاجه، ولا يمكن للحج استكمال أوراق الحصول على التأشيرة إلا بعد الحصول على شهادة الكشف الطبى.

وقال الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة لــ"اليوم السابع" إنه تم تخزين جميع الكميات الدوائية التى ستحتاجها البعثة الطبية فى موسم الحج المقبل، مضيفا أن جميع أفراد البعثة يقومون حالياً بإنهاء أوراق سفرهم استعدادا للموسم المقبل وتأمين الحجاج طبيا.

وأضاف الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة أن البعثة تقدم خدماتها الطبية بالمجان لجميع الحجاج، مضيفاً أنه لا توجد أى وثائق طبية للتأمين على الحجاج من جانب السعودية حتى الآن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة: حصر احتياجات المستشفيات ببورسعيد استعدادا لتطبيق التأمين الصحى الجديد

الصحة

المستشفيات

الحج

الشهادات الطبية




لا تفوتك
نقل 22 مباراة من كأس العالم على التليفزيون المصرى أرضيا

نقل 22 مباراة من كأس العالم على التليفزيون المصرى أرضيا

"التعليم": نهدف لوضع طلاب المدارس الفنية على الخريطة العالمية

"التعليم": نهدف لوضع طلاب المدارس الفنية على الخريطة العالمية

"قسم إثيوبى" على عدم المساس بحصة مصر يطمئن المصريين.. نواب: تصريحات "أبى أحمد" تدعو للتفاؤل.. وكيل اللجنة الإفريقية بالبرلمان:"تصعيد الملف لرئاسة الجمهورية أنهى الخلافات.. و"دفاع المجلس": حصتنا السنوية لن تتغير

"قسم إثيوبى" على عدم المساس بحصة مصر يطمئن المصريين.. نواب: تصريحات "أبى أحمد" تدعو للتفاؤل.. وكيل اللجنة الإفريقية بالبرلمان:"تصعيد الملف لرئاسة الجمهورية أنهى الخلافات.. و"دفاع المجلس": حصتنا السنوية لن تتغير

قطر تفشل مجددا فى الافتراء على السعودية.. الخطوط الجوية الكويتية تنفى شائعة تنظيم الحمدين بتلقيها توجيهات من المملكة بمنع سفر القطريين لأداء العمرة.. ومواطن قطرى بالحرم المكى يؤكد إجرائه العمره دون عقبات

قطر تفشل مجددا فى الافتراء على السعودية.. الخطوط الجوية الكويتية تنفى شائعة تنظيم الحمدين بتلقيها توجيهات من المملكة بمنع سفر القطريين لأداء العمرة.. ومواطن قطرى بالحرم المكى يؤكد إجرائه العمره دون عقبات

أضرار الشيشة أخطرها السرطان والإدمان

أضرار الشيشة أخطرها السرطان والإدمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة