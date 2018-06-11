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السيطرة على حريق بحظيرة مواشى ونفوق حصان واحتراق 3 رؤوس ماشية بالدقهلية

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:40 م
السيطرة على حريق بحظيرة مواشى ونفوق حصان واحتراق 3 رؤوس ماشية بالدقهلية اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بمزرعة ماشية بناحية مركز نبروة ونفوق حصان واحتراق ثلاثة رؤوس.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه، من إدارة شرطة النجده بنشوب حريق بمزرعة ماشية كائنة ببندر نبروه.

 

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية برئاسة اللواء مروان عبد المعطى مدير إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بمزرعة "خارج الكتلة السكنية" غير مرخصة، مشيدة بالطوب الأبيض ومعروشة بالسدة والعروق الخشبية على مساحة " 500 متر تقريباً " ملك المدعو عبد الله ص- ح-58 سنة عامل، ومقيم بذات العنوان، ونجم عن ذلك نفوق دابة " حصان " وإصابة عدد " 3 رأس ماشية جاموس " بحروق متفرقة بالجسم وكذا احتراق جزء من سقف المزرعة ولم ينجم عنه ثمة إصابات بشرية.

 

بسؤال مالك المزرعة علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى من التوصيلات الداخلية للمزرعة، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك تم إخطار رئاسة مركز ومدينة نبروه، وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعانية اللازمة، وتم إخطار إدارة الطب البيطرى لاتخاذ اللازم نحو دفن الدابة النافقة بالطريقة الآمنة.


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