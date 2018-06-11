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"السياحة": رد رسوم جدية الحجز لـ84.8 ألف مواطن لم يحالفهم الفوز بقرعة الحج

الإثنين، 11 يونيو 2018 07:00 ص
"السياحة": رد رسوم جدية الحجز لـ84.8 ألف مواطن لم يحالفهم الفوز بقرعة الحج الحج
كتبت ميرفت رشاد
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أعلنت لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات السياحة، عن تسليم الحوالات البنكية الخاصة بالمواطنين الذين لم يحالفهم الفوز بالقرعة لأداء فريضة الحج هذا العام 1439 هـ، للشركة "رأس التضامن" بمقر الغرفة اليوم الاثنين، ويقدر عددهم نحو 84 ألفا 810 مواطنين من إجمالى عدد المواطنين الذين تقدموا لقرعة الحج السياحى هذا العام 1439 هـ بلغ 120 ألفا و810 مواطنين تنافسوا على 36 ألف تأشيرة حج مخصصة لوزارة السياحة.

 وقالت "الغرفة" فى الإخطار المرسل للشركات المنظمة لرحلات الحج هذا العام، وحصل " اليوم السابع" على نسخة منه، أن الشركة "رأس التضامن" ستقوم باستلام الحوالات البنكية الخاصة بعملائها، وعملاء الشركات المتضامنة معها أسوة بما تم اتخاذه أثناء رد مبالغ جدية الحجز الخاصة بالحجاج، شريطة تقديم تفويض لممثل الشركة باستلام الحوالات، وأصل وصورة بطاقة الرقم القومى للمفوض.

 


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