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السلطات السعودية ترحل 28 مصريا لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

الإثنين، 11 يونيو 2018 04:16 ص
السلطات السعودية ترحل 28 مصريا لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل مطار القاهرة أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 28 مرحلا مصريا بعد إقاماتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة بالمملكة العربية السعودية. 
 
وأفاد مصدر بالمطار أن 28 مرحلا مصريا وصلوا على متن الطائرة السعودية القادمة من جدة، وأمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية. 
 
وأقر المرحلون فى المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية السعودية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل ودخول البلاد والاقامة.  
 
 
 
 

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