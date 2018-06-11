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"السعودية" تلزم الشركات بسداد خدمات الطوافة للحجاج على المسار الإلكترونى

الإثنين، 11 يونيو 2018 12:03 م
"السعودية" تلزم الشركات بسداد خدمات الطوافة للحجاج على المسار الإلكترونى حجاج - أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد
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قالت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، إن التعاقد مع المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية هذا العام 1439 هـ، سيكون من خلال المسار الإلكترونى وستقوم الشركات" رأس التضامن"  بإيداع 100% من قيم الخدمات ببنك الرياض " الأبيان"، فى ظل المستجدات والتعليمات الجديدة الصادرة من وزارة الحج السعودية.

 

وأضافت " الغرفة"، فى الخطاب المرسل للشركات المنظمة لرحلات الحج، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن أسعار خدمات الطوافة لكل حاج بلغت للمستوى الـ5 نجوم 4050 ريالًا سعوديًا، فيما بلغ سعر خدمات مستوى الـ4 نجوم 3450 ريالا سعوديا، يليها المستوى الاقتصادى 1950 ريالًا، ثم البرى وقدره 1950 ريالًا تسدده الشركة لكل حاج.

 

ويشار إلى أن لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، أعلنت عن موافقة البنك المركزى والبنوك الحكومية بتدبير وتحويل المبالغ المالية الخاصة بسداد قيمة الخدمات المقدمة للحجاج فى الأراضى المقدسة، بالريال السعودى وذلك بحد أقصى 90% من قيمة البرنامج المعلنة بالضوابط الحج، من خلال الشركة رأس التضامن يضاف عليها مصاريف التحويل فقط، مؤكدة على أنه لن يتم فرض أى رسوم على تدبير العملة.

 

وأكدت "غرفة شركات السياحة" فى الإخطار المرسل للشركات المنظمة لرحلات الحج هذا العام 1439 هـ ، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه يشترط أن يتم هذا التحويل إلى الحساب الخاص بالشركة على المسار الإلكترونى ببنك الرياض بالسعودية " أيبان"، وذلك لتضمنه سداد قيمة الخدمات المقدمة للحجاج بالمملكة " السكن – شيكات الإركاب- الأتوبيسات الخاصة"، وأشارت إلى أنه جارى استيضاح موقف مؤسسة الطوافة من سداد قيم خدماتها على المسار من عدمه.


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