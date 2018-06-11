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الإثنين، 11 يونيو 2018 03:56 م
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السجن 5 سنوات لأصغر تاجر مخدرات بالجيزة

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:27 م
السجن 5 سنوات لأصغر تاجر مخدرات بالجيزة حجز - أرشيفية
كتب سليم على
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عاقبت محكمة الطفل بالجيزة، حدث بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة "الحشيش" بالجيزة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.
 
 تحقيقات نيابة الأحداث بالجيزة، كشفت أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من ضبط حدث يدعى "حسن م ز" 16 سنة، محرزا سلاح أبيض، وتم ضبطه واستخلاصه منه.
 
وأشارت التحقيقات إلى أنه بتفتيش المتهم عثر على قطع من  مخدر الحشيش ومبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الإتجار.

 


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