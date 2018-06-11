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الجيش الليبى يحرر مسجد الصحابة وسط مدينة درنة ويدعو النازحين للعودة

الإثنين، 11 يونيو 2018 12:56 ص
الجيش الليبى يحرر مسجد الصحابة وسط مدينة درنة ويدعو النازحين للعودة عناصر من الجيش الليبى
طرابلس أ ش أ
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 تمكنت قوات الجيش الليبى من تحرير "مسجد الصحابة" فى وسط مدينة درنة، الذى اشتهرت باحته بتنفيذ داعش إعدامات فيها عندما كان مسلحوه يسيطرون على المدينة.

وناشدت غرفة عمليات الكرامة جميع سكان درنة الذين نزحوا عن بيوتهم خلال العمليات الحربية، العودة إليها بعد أن تم تأمينها من قبل القوات المسلحة، حسبما أفادت قناة " سكاى نيوز" الأحد.

وكان القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، قد أعلن فى وقت سابق بدء العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على درنة، وأحكم الجيش الليبى سيطرته بشكل كامل، على منطقة "شيحة" فى مدينة درنة، وذلك بعد طرد الإرهابيين منها.

 


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