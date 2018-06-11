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الإثنين، 11 يونيو 2018 05:33 م
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الجيش السورى والطيران الروسى يمنعان تقدم مسلحين إلى تدمر

الإثنين، 11 يونيو 2018 04:32 م
الجيش السورى والطيران الروسى يمنعان تقدم مسلحين إلى تدمر الجيش السورى - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن المركز الروسى لمصالحة أطراف النزاع فى سوريا، أن القوات السورية، وبمساعدة القوات الجوية الفضائية الروسية، منعت تقدم مسلحين من منطقة التنف باتجاه مدينة تدمر.

وجاء فى بيان للمركز، اليوم الاثنين، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن القوات الحكومية السورية منعت - بدعم روسى - محاولة تقدم مسلحين من منطقة بلدة التنف باتجاه تدمر فى حوالى الساعة الرابعة صباحا، وأضاف البيان، أنه "تم إفشال تقدم المسلحين وقتل 5 منهم، فضلا عن تدمير سيارة نقل ودراجة نارية".

 

 


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