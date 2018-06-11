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الجامعة العربية ترحب بنتائج قمة مكة المكرمة بتعزيز التضامن العربى

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:51 م
الجامعة العربية ترحب بنتائج قمة مكة المكرمة بتعزيز التضامن العربى الجامعة العربية
القاهرة ( أ ش أ )
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رحب أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعقد قمة مكة المكرمة بمشاركة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى ؛ بهدف دعم المملكة الأردنية الهاشمية فى مواجهة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها.

وأعرب الأمين العام ، فى بيان له اليوم ، عن تقديره وامتنانه للجهود التى تبذلها المملكة العربية السعودية (الرئيس الحالى للقمة العربية) فى سبيل تعزيز التضامن العربى.

وأشاد أبوالغيط بالنتائج الإيجابية التى تمخضت عنها القمة وما تم تقديمه من دعم اقتصادى للمملكة الأردنية الهاشمية وما تشكله هذه المبادرة الكريمة من تجسيد لروح الأخوة والتكاتف فى مواجهة التحديات المشتركة خلال هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها المنطقة العربية، مؤكداً تضامن جامعة الدول العربية مع الاْردن من أجل تجاوز الأزمة الراهنة.

 


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