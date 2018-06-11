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التعليم: تصحيح مادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية أواخر يونيو

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:50 ص
التعليم: تصحيح مادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية أواخر يونيو الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحانات، إن تصحيح الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة سيكون أواخر يونيو ومن المقرر له أن ينطلق 20  من نفس الشهر بعد أداء الطلاب امتحاناتهم فى فروع مادة الرياضيات البحتة.

وكان طلاب الثانوية العامة  أدوا أمس الأحد امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية.

 الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد  الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية

امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية 2018

تسريب امتحان الجبر والهندسة والفراغية




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