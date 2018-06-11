البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "ارابيلا للتنمية السياحية" بقيمة 2.8 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة ارابيلا للتنمية السياحية والعمرانية، لعدد 9300 سهم بقيمة 2.8 مليون جنيه، خلال جلسة تداول الأحد بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصرية السعودية المتحدة للاستثمار والتنمية العمرانية لعدد 4440 سهم بقيمة 1.1 مليون جنيه.

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سو الصفقات"، 7.8 مليون جنيه بكمية تداول 340 ألف ورقة مالية منفذة.