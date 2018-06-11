البورصة تختتم جلسة اليوم بتراجع جماعى لمؤشراتها.. و58% نسبة تعاملات الأجانب

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 901.911 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 101 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه عبر تنفيذ 15 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 35.34% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 58.73%، والعرب على 5.93% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 71.10% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 28.89%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 2.4 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 50.5 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 3.7 مليون جنيه، 59.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 15921 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2674 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 15899 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 795 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2037 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 461 نقطة.

وارتفعت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 75 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.