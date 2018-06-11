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البحرين: نتائج اجتماع السعودية ستسهم فى تعزيز الاستقرار ودعم التنمية بالأردن

الإثنين، 11 يونيو 2018 10:50 ص
البحرين: نتائج اجتماع السعودية ستسهم فى تعزيز الاستقرار ودعم التنمية بالأردن العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى
المنامة (أ ش أ)
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رحبت مملكة البحرين بالاجتماع الذى عقد فى مكة المكرمة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية، والعاهل الأدرنى الملك عبدالله الثانى، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، ونائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمناقشة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها الأردن وسبل دعمها للخروج من هذه الأزمة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية(بنا)- اليوم الاثنين، أن ما تم التوصل إليه من نتائج مهمة ستسهم فى تعزيز الاستقرار ودعم جهود التنمية فى المملكة الاردنية الهاشمية لما فيه خير وازدهار ورفعة شعبها الشقيق.

وتابعت "إذ تثمن مملكة البحرين المبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين بعقد هذا الاجتماع الهام، بما يعكس نهجًا أصيلاً فى دعم الأشقاء وحرصًا شديدًا على ترسيخ الأمن والسلام بدول المنطقة كافة، فإنها تعرب عن خالص تقديرها لما تبذله السعودية والإمارات والكويت من جهود دؤوبة وإسهامات عظيمة فى نصرة وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية".

 


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