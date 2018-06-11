الأزهر الشريف ينعى جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية

كتب لؤى على

أصدر الأزهر الشريف بيانا لنعى الدكتور جعفر عبد السلام، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية.



وكتب الأزهر فى بيانه اليوم: " ينعى الأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، الدكتور جعفر عبد السلام، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، الذى وافته المنية اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 77 عامًا".

وأشاد الأزهر الشريف بما قدمه الراحل الكبير من إسهامات علمية وفكرية طوال مسيرته. وتقدم الأزهر بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".