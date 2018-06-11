video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 09:02 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإثنين، 11 يونيو 2018 08:00 ص
الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.
 
 كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

 
الصغرى العظمى 
 
القاهرة 24 37 
وسط الدلتا 23 37
الإسكندرية 22 29
بلطيم 23 30
مطروح 21 28
السلوم 21 29
سيوة 23 38
بورسعيد 23 28
دمياط 22 30
العريش 21 30
رفح 20 29
الإسماعيلية 23 37
السويس 23 38
رأس سدر 24 36
نخل 14 37
نويبع 27 37
طابا 23 36 
كاترين 17 30
الطور 26 36
شرم الشيخ 29 39
الغردقة 28 38
مرسى علم 29 37
الفيوم 24 37
بنى سويف 23 38
المنيا 23 39
أسيوط 22 41
سوهاج 22 41
قنا 26 42
الأقصر 27 43
أسوان 29 44
أبوسمبل 29 43
الوادى الجديد 25 40
شلاتين 28 40
ابو رماد 27 38
راس حدربة 26 37
حلايب 26 37
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 
الصغرى العظمى 
 
مكة المكرمة 31 44 
المدينة 29 43 
الرياض 27 42
المنامة 33 40
أبوظبى 32 41
الدوحة 33 42
الكويت 31 45
دمشق 16 33
بيروت 22 28
عمان 16 30
القدس 17 27
غزة 22 28
بغداد 25 42
مسقط 33 38
صنعاء 17 28 
الخرطوم 31 44
طرابلس 23 36
تونس 20 30
الجزائر 15 22
الرباط 13 22
نواكشوط 24 35
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 
الصغرى العظمى 
 
أنقرة 14 31 
اسطنبول 19 27
اسلام اباد 27 39
نيودلهى 30 40
جاكرتا 19 30
بكين 19 30
كوالامبور 24 34
طوكيو 20 24
أثينا 21 31
روما 18 31
باريس 13 23
مدريد 12 22
برلين 14 25
لندن 12 22
مونتريال 12 22
موسكو 13 20
نيويورك 13 23
واشنطن 14 21

 


إضافة تعليق

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
نقل 22 مباراة من كأس العالم على التليفزيون المصرى أرضيا

نقل 22 مباراة من كأس العالم على التليفزيون المصرى أرضيا

"التعليم": نهدف لوضع طلاب المدارس الفنية على الخريطة العالمية

"التعليم": نهدف لوضع طلاب المدارس الفنية على الخريطة العالمية

"قسم إثيوبى" على عدم المساس بحصة مصر يطمئن المصريين.. نواب: تصريحات "أبى أحمد" تدعو للتفاؤل.. وكيل اللجنة الإفريقية بالبرلمان:"تصعيد الملف لرئاسة الجمهورية أنهى الخلافات.. و"دفاع المجلس": حصتنا السنوية لن تتغير

"قسم إثيوبى" على عدم المساس بحصة مصر يطمئن المصريين.. نواب: تصريحات "أبى أحمد" تدعو للتفاؤل.. وكيل اللجنة الإفريقية بالبرلمان:"تصعيد الملف لرئاسة الجمهورية أنهى الخلافات.. و"دفاع المجلس": حصتنا السنوية لن تتغير

قطر تفشل مجددا فى الافتراء على السعودية.. الخطوط الجوية الكويتية تنفى شائعة تنظيم الحمدين بتلقيها توجيهات من المملكة بمنع سفر القطريين لأداء العمرة.. ومواطن قطرى بالحرم المكى يؤكد إجرائه العمره دون عقبات

قطر تفشل مجددا فى الافتراء على السعودية.. الخطوط الجوية الكويتية تنفى شائعة تنظيم الحمدين بتلقيها توجيهات من المملكة بمنع سفر القطريين لأداء العمرة.. ومواطن قطرى بالحرم المكى يؤكد إجرائه العمره دون عقبات

أضرار الشيشة أخطرها السرطان والإدمان

أضرار الشيشة أخطرها السرطان والإدمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة