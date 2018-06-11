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الإثنين، 11 يونيو 2018 10:06 م
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استدعاء مدير حملة ترامب السابق أمام القضاء بشأن اتهامات جديدة

الإثنين، 11 يونيو 2018 09:59 م
استدعاء مدير حملة ترامب السابق أمام القضاء بشأن اتهامات جديدة بول مانافورت مدير حملة الرئيس دونالد ترامب السابق
واشنطن (رويترز)
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يستدعى القضاء الأمريكى، الجمعة، المقبل بول مانافورت مدير حملة الرئيس دونالد ترامب السابق فى أعقاب توجيه المحقق الخاص روبرت مولر لائحة اتهام ثالثة ضده أضافت تهما جديدة تتعلق بالتأثير على الشهود.

وحددت القاضية ايمى بيرمان جاكسون، التى تشرف على القضية الجنائية ضد مانافورت فى المحكمة الاتحادية بواشنطن، موعد الاستدعاء ليتزامن مع جلسة استماع مقررة مسبقا لبحث ما إذا كان ينبغى إلغاء قرار الإفراج عنه بكفالة فى ضوء الاتهامات بالتأثير على الشهود.

ويخضع مانافورت حاليا للإقامة الجبرية فى منزله ويتعين عليه ارتداء أجهزة مراقبة تحدد موقعه.

 

 

 


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