اتحاد طلبة الكويت بمصر يعلن اعتزامه تنظيم مهرجان طلابى خليجى

الكويت (أ ش أ)

أعلن الاتحاد الوطنى لطلبة الكويت فرع مصر، اعتزامه تنظيم مهرجان طلابى خليجى فى مصر.

وأضاف الاتحاد – فى بيان صحفى – أن أعضاءه ناقشوا مع الملحقين الثقافييين الخليجيين بالقاهرة، سبل التعاون وتعزيز رابطة الأخوة الخليجية من خلال إقامة مهرجان طلابى خليجى، وبحث مناقشة الأمور الأكاديمية الخاصة بدراسة الطلبة الخليجيين فى مصر.

وأشار الى أن الاجتماع عقد فى مقر الاتحاد، بحضور الملحق الثقافى السعودى عبدالله الحمد، والمستشارة الثقافية البحرينية الدكتورة خلود مطر، ورئيس المكتب الثقافى الكويتى الدكتور أحمد المطيري، والملحقة الثقافية الكويتية الدكتورة مريم المذكور، والطالبة مها الحارثى من الإمارات.

كما طرح الاتحاد بعض نسب القبول لكليات التى سيتم التسجيل بها فى الجامعات المصرية، وهى الطب البشرى 87%، وطب الأسنان 79%، والصيدلة 79%، والعلاج الطبيعى 75%، والطب البطيرى 75%، والهندسة 70%، والتخطيط العمرانى 70%، والعمارة 70%، وهندسة زراعية 70%، واقتصاد وعلوم سياسية 87.3%، وحاسبات ومعلومات 65% والعلوم 65%.