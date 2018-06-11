إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة

أصيب 13 شخصا بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إثر حادث تصادم مروع بالطريق الزراعى بكفر الدوار.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح،مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بحادث تصادم بالطريق الزراعى بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا" بأتوبيس وسيارة نصف نقل بمدخل كوبرى كفر الدوار الطريق الزراعى اتجاه الإسكندرية.

وانتقلت 13 سيارة إسعاف والقيادات الأمنية لموقع الحادث، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا بجروح وسحجات وكدمات متفرقة وتم نقل المصابين للمستشفى العام وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.