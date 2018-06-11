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الإثنين، 11 يونيو 2018 03:52 م
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إصابة 10 أشخاص بجروح طفيفة فى حريق بمطار فرانكفورت

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:07 م
إصابة 10 أشخاص بجروح طفيفة فى حريق بمطار فرانكفورت طيران لوفتهانزا
أ ف ب
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أصيب 10 أشخاص بجروح طفيفة، اليوم الاثنين، عندما اندلع حريق فى عربة تجر طائرة، تابعة لشركة لوفتهانزا فى مطار فرانكفورت، بحسب الشركة.

وقال متحدث باسم الشركة الألمانية إن العربة، كانت تجر الطائرة، باتجاه بوابة المغادرة، لنقل مسافرين فى رحلة الى الولايات المتحدة، عندما اندلعت فيها النيران لأسباب غير معروفة.

وانتشرت النار من العربة إلى الطائرة، وأظهرت صور عمودا هائلا من الدخان الأسود، وقال المتحدث إن الطائرة كانت فارغة، إلا أن 10 أشخاص نقلوا للعلاج لضيق التنفس".

وأصيبت الطائرة بأضرار جسيمة أدت إلى وقفها عن العمل، إلا أن الحادث لم يتسبب فى أى عرقلة لحركة الطيران فى مطار فرانكفورت، بحسب موقع المطار الذى يعد الأكثر نشاطا فى ألمانيا.

وأعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" إصابة 6 من عمال مطار "فرانكفورت" بإصابات طفيفة جراء استنشاق دخان نجم عن حريق مركبة كانت تقوم بسحب طائرة نحو إحدى البوابات.

وقالت "لوفتهانزا"، حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم الإثنين، إنه لم يتضح بعد كيف اندلع الحريق، مشيرة إلى أن "قمرة" القيادة الخاصة بطائرة الركاب الذى كان يتم سحبها لحقت بها أضرار بالغة جراء الدخان الكثيف.

 

 

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